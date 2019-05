Dois homens detidos após desvio de milhares de euros de empresa onde trabalhavam

Dois homens de 42 e 47 anos foram detidos esta sexta-feira por desviarem milhares de euros da empresa onde trabalhavam, em Lisboa.Os suspeitos foram detidos pela GNR em Benfica e Caxias, respetivamente, pela prática de furtos qualificados no estabelecimento onde eram funcionários, segundo comunicado avançado esta terça-feira pela força policial.Os militares da GNR conseguiram recuperar 30 artigos de mobiliário e eletrodomésticos contabilizados no valor de 20 mil euros.Os furtos aconteciam quando os homens simulavam a venda de produtos entre lojas do mesmo grupo a pedido de clientes 'fantasma'. No momento em que os produtos estavam alegadamente a ser transportados, um dos funcionários retia o material na sua habitação, nunca chegando ao destino.Os homens estão agora identificados pela prática de 50 furtos. A operação contou com o apoio da equipa da PSP.