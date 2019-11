Dois homens detidos e em prisão preventiva por ofensa corporal com arma de fogo

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) pela prática do crime de ofensas à integridade física grave, cometido com arma de fogo, informou este sábado esta polícia.Segundo adianta um comunicado da PJ, a vítima é um homem, de 26 anos, tendo os factos ocorrido na noite de 15 de junho último, no concelho de Sintra, quando a vítima e os agressores se confrontaram na via pública, em resultado de conflitos pré-existentes relacionados com criminalidade grupal.Na sequência do disparo de arma de fogo, a vítima foi atingida numa perna, tendo ficado com uma incapacidade permanente ao nível daquele membro inferior.Os detidos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.