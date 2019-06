Dois homens detidos e libertados duas vezes no mesmo dia

Dois homens foram detidos duas vezes durante esta quarta-feira, na sequência de dois furtos no Porto.Daniel e Dionísio estão indiciados por mais de 200 furtos de automóveis e de abastecimento de combustível e fuga.No entanto, acabam sempre por ficar em liberdade. Esta quinta-feira furtaram um veículo ligeiro, sendo posteriormente detidos pela Polícia de Segurança Pública do Porto. Por ordem do Tribunal, foram libertados.Nesse momento, furtaram um motociclo e viajaram até à cidade de Ovar, onde furtaram outro veículo ligeiro de passageiros e seguiram para Santa Maria da Feira, local onde foram detidos pela GNR.Quando foram presentes a primeiro interrogatório, voltaram a sair em liberdade por ordem do Tribunal. Esta situação insólita está a gerar um alarme social.Um dos homens já cumpriu pena por pertencer a um gangue violento. A esse individuo já foram apreendidos também sete viaturas furtadas.