Dois homens detidos em Sines por tráfico de droga ficam em prisão preventiva

Suspeitos foram conduzidos para o Estabelecimento Prisional de Setúbal.

21:52

A GNR deteve dois homens, de 30 e 35 anos, em Sines, no distrito de Setúbal, por suspeitas de tráfico de droga, tendo ficado ambos em prisão preventiva a aguardar julgamento, revelou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, os dois suspeitos foram detidos, em flagrante delito, através do Posto Territorial de Sines.



No decorrer do patrulhamento, adianta o comunicado, os militares detetaram uma viatura em que os seus ocupantes adotaram um comportamento suspeito, tendo os militares procedido à sua fiscalização e encontrado na posse do passageiro várias doses de cocaína e 2.110 euros em dinheiro.



A ação, que contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém, culminou com uma busca domiciliária à residência de um dos suspeitos, tendo sido apreendidas 760 doses de cocaína, 40 de canábis, uma balança de precisão e três telemóveis.



Os dois homens foram presentes ao Tribunal de Setúbal, tendo sido aplicada a ambos a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.



Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana, os dois suspeitos foram conduzidos para o Estabelecimento Prisional de Setúbal.