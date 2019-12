Dois homens detidos no Porto por tráfico de armas

Dois homens, com idades compreendidas entre 23 e 28 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) pelo crime de tráfico e mediação de armas, na área do Grande Porto.No âmbito da operação policial, que decorreu na quarta-feira, a PJ procedeu à realização de sete buscas domiciliárias. De acordo com a Judiciária, no decurso das diligências processuais "foram apreendidas 43 armas de fogo (pistolas, revólveres e caçadeiras), e cerca de 2.000 munições, de vários calibres". Foram ainda apreendidos um automóvel furtado, o qual continha no seu interior um "engenho explosivo improvisado", e dezenas de objetos de ourivesaria.Os dois detidos, sem ocupação laboral, vão ser presentes a tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação.