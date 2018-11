Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens detidos pela PSP por roubo no Porto

Suspeitos têm entre 32 e 34 anos.

14:38

A PSP do Porto anunciou esta quinta-feira ter detido no tabuleiro superior da ponte D. Luís I, pelas 05h15 de quarta-feira, dois homens de 32 e 34 anos suspeitos de momentos antes terem roubado dois jovens.



Em comunicado, a PSP adianta que os detidos terão roubado, "através de coação física e sob ameaça de arma branca", um telemóvel e 426 euros a dois jovens, tendo-lhes sido apreendidos os bens roubados e ainda uma faca e uma lanterna.



Residentes em Vila Nova de Gaia e em Matosinhos e sem ocupação profissional conhecida, os detidos "são suspeitos da prática reiterada de ilícitos criminais, encontrando-se indiciados pela prática de cerca de três dezenas de roubos perpetrados através de coação física e/ou sob ameaça de arma branca, na área da 'baixa' da cidade do Porto".



Segundo a PSP, algumas das vítimas, "por norma estudantes ou turistas", foram obrigadas a levantar dinheiro em caixas Multibanco ou a facultarem os respetivos códigos de acesso. Os detidos foram presentes na quarta-feira a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva.