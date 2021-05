Dois homens detidos por 11 furtos em Lisboa

Dois homens, de 35 e 36 anos, um deles português e o outro estrangeiro, foram detidos por investigadores da PSP de Lisboa por suspeitas de 11 furtos por carteirismo e cinco crimes de burla informática com os cartões bancários das vítimas.



Os dois homens atuavam desde o início de 2021, muito em especial na rede do Metropolitano de Lisboa. A dupla aproveitava a distração das vítimas nas escadas rolantes, ou na compra de bilhetes, para as assaltar. Nove dos crimes foram feitos em estações de Metro. A dupla foi presa momentos após ter feito uma compra com dinheiro levantado com um cartão furtado. Causaram 5550 euros de prejuízos às vítimas. Ficaram ambos em prisão preventiva.



