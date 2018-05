Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens detidos por abuso sexual de crianças em Leiria e Abrantes

Um dos arguidos aguarda julgamento em liberdade. O outro está em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens pelos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, nos concelhos de Leiria e Abrantes.



Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ informa que as detenções, este mês, ocorreram no decurso de investigações autónomas.



Em Leiria, o detido, de 53 anos, "concretizou os crimes aproveitando-se da relação de proximidade com a vítima e a sua família", refere a PJ, adiantando que aquele aguarda julgamento em liberdade, condicionada à "proibição de contactos e apresentações periódicas".



Já no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, o arguido, de 64 anos, reformado, "abordou a vítima em local público e isolado, levando-o à prática de atos sexuais de relevo, abusando sexualmente da criança".



"Presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta o comunicado.



Fonte da PJ de Leiria esclareceu que em ambos os casos as vítimas são menores de 14 anos e as denúncias partiram de familiares.



Aos dois arguidos não são conhecidos antecedentes pelo mesmo tipo de crime, referiu a mesma fonte.