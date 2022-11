Dois homens, de 19 e 20 anos, foram detidos durante a tarde deste domingo por terem agredido de forma violenta vários militares da GNR perto do posto da Moita, no distrito de Setúbal.Os suspeitos vão passar a noite no posto e esta segunda-feira serão presentes a juiz para ficarem a conhecer as medidas de coação.Após a detenção, dezenas de pessoas cercaram o posto da GNR durante a madrugada. Ao que oapurou, os suspeitos serão familiares dos detidos.