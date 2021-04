Dois homens detidos por agredirem ex-companheiras

A GNR deteve dois homens, esta quarta-feira, um Amarante, e outro em Penafiel, por violência doméstica. No primeiro caso, o Núcleo de Investigação de Apoio a Vítimas Especificas de Penafiel, deteve um homem, de 33 anos, em Amarante, por bater, injuriar e ameaçar de morte a ex-companheira, de 23 anos, com a qual manteve uma relação durante cinco anos.



Segundo a GNR, o suspeito, já com antecedentes por abuso sexual de menor e condução em estado de embriaguez, "durante o relacionamento, existiram vários episódios de violência, tendo a vítima abandonado a residência que partilhava com o agressor por temer o pior, na companhia da filha de ambos de um ano".





Presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, ficou proibido de contactar com a vítima por qualquer meio ou forma e de permanecer ou frequentar a habitação da mesma.

Já em Penafiel, foi detido um homem, de 47 anos, que de forma reiterada, injuriava e ameaçava de morte a vítima – sua ex-companheira, de 43 anos – durante os seis anos de relacionamento.



Na sequência da situação, a mulher abandonou a residência, com um filho de ambos de cinco anos. Tinha medo que o agressor concretizasse as ameaças. Segundo a GNR, o suspeito não aceitou a separação e começou a controlar a mulher, passando a deslocar-se à casa onde vive actualmente, ameaçando-a de morte com recurso a uma arma de fogo. Presente ao Tribunal de Penafiel, ficou proibido de contactar com a vítima.