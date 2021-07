Dois homens, de 53 e 33 anos, naturais de um país do subcontinente indiano mas já com nacionalidade portuguesa, espancavam e roubavam o salário a imigrantes que traficaram para Portugal para explorar no trabalho agrícola em Serpa. Foram detidos.De acordo com o SEF, mantinham explorados “dezenas de trabalhadores de origem hindustânica”, “aproveitando o facto de não terem a sua situação regularizada em Portugal”. Cobravam elevados valores pelo alojamento, “exigindo ainda o pagamento de alegadas prestações sociais e impostos que, na verdade, não liquidavam”.