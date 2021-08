Dois homens detidos por cultivo de canábis e suspeita de tráfico de droga nos Açores

Dois homens, de 52 e 60 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária em Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel, Açores, por cultivo de plantas de canábis e indícios de tráfico de estupefacientes, revelou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) esclarece que as detenções aconteceram no concelho de Vila Franca do Campo, "num contexto de flagrante delito, uma vez que os arguidos foram surpreendidos no interior de um vasto terreno onde estavam mais de 70 plantas de canábis em fase adulta".

"No mesmo espaço, para além de um sistema de rega, existia uma estufa, onde as plantas eram cultivadas numa fase inicial, sendo posteriormente transplantadas", descreve a PJ.

Aquela força policial esclarece que a operação do Departamento de Investigação Criminal dos Açores levou à identificação e detenção de dois homens, "sem ocupação profissional conhecida", por "fortes indícios do crime de tráfico de estupefacientes".