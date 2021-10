Dois homens detidos por extorsão com recurso a ameaças em Penafiel

Dois homens, de 31 e 32 anos, foram detidos em flagrante pela GNR, em Penafiel, por extorsão com recurso a ameaças, coação e arma de fogo.O crime teve início quando a vítima, um homem de 47 anos, começou a trocar mensagens com uma mulher, com quem chegou a marcar um encontro.Quando se apercebeu que a situação estava a tomar outras proporções o homem tentou desmarcar o compromisso, mas foi alvo de ameaças e chantagens, obrigando-o a entregar elevadas quantias de dinheiro.No primeiro ato de chantagem o grupo de dois homens e duas mulheres extorquiu 1400 euros ao homem, que entretanto continuou a ser alvo de ameaças.O homem acabou por denunciar a situação à GNR que em poucos dias conseguiu apanhar os criminosos, em flagrante, no momento em que a vítima lhes entregava mais 20 mil euros.Na sequência da investigação foram apreendidos 20 280 euros, uma viatura, quatro telemóveis e uma réplica de arma de fogo.