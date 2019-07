Dois homens detidos por furto qualificado na Guarda

O Comando Distrital da PSP da Guarda anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens, com 31 anos, pela alegada prática do crime de furto qualificado.A PSP refere em comunicado que os detidos, com residência habitual no Porto, "são suspeitos de praticar furtos qualificados em hipermercados nas zonas Norte e Centro do país, furtando diversos objetos no interior das lojas, e ausentando-se das mesmas sem efetuar o respetivo pagamento".Os homens, detidos por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.