Dois homens detidos por posse de 2773 doses de droga

Dois homens, de 24 e 30 anos, foram detidos esta terça-feira por tráfico de estupefacientes, no Porto.

No dia passado domingo, quando militares do Posto Territorial da Trofa, efetuavam uma ação de fiscalização rodoviária, naquela localidade, um condutor desobedeceu à ordem de paragem, tentando na fuga atropelar um dos militares. Através da estrutura de investigação criminal foram encetadas diligências no sentido de apurar a identidade do condutor e de localizar o veículo, o que acabou por acontecer nesta terça-feira, na cidade do Porto, sendo o condutor detido.

O condutor suspeito, no momento em que foi abordado, estava acompanhado de um outro indivíduo, um homem de 30 anos, o qual estava na posse de produtos estupefacientes, resultando na apreensão de 1 840 doses de óleo de cannabis, 933 doses de pólen de haxixe, dois veículos, um canivete e um telemóvel.

O detido de 24 anos foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, enquanto que o detido de 30 anos, com antecedentes criminais pelo crime de tráfico de estupefacientes, está, neste momento, nesta quinta-feira a ser presente a 1º interrogatório no Tribunal Judicial da Maia.