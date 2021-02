Dois homens detidos por roubar idosos no Grande Porto

Dois homens, de 45 e 20 anos, foram detidos pela GNR, terça-feira, por roubos por esticão a idosos na via pública, em Gondomar, Vila do Conde e Maia.



As detenções aconteceram no âmbito de diligências realizadas pelo Núcleo de Investigação da GNR de Vila Nova de Gaia. Na investigação, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e três em carros, onde foram apreendidas duas armas de fogo transformadas, uma de ar comprimido, um carro e uma nota falsa de 20 euros. Presentes a tribunal, o suspeito mais velho ficou com apresentações no posto da GNR e o outro foi constituído arguido.



