Dois homens detidos por roubo de marisco em assalto a talho na Maia

Dois homens, de 21 e 43 anos, foram esta sexta-feira detidos por serem suspeitos de um assalto a um talho em Gemunde, na Maia.



A dupla partiu a porta de vidro do talho, com um paralelo, e entraram no estabelecimento. Lá dentro, dirigiram-se à arca frigorífica, de onde retiraram marisco no valor de cerca de 500 euros. No carro em que se faziam transportar, estariam ainda uma mulher e uma criança.







Os assaltantes foram este sábado presentes a juiz. O mais novo ficou sujeito a apresentações diárias no posto da GNR e o mais velho a apresentações tri-semanais. Estão ainda proibidos de frequentar o bairro da Pasteleira e de Pinheiro Torres.