Dois homens detidos por suspeita de tráfico de droga organizado no Porto

Dois homens foram detidos no Grande Porto e ficaram em prisão preventiva pela presumível autoria do crime de tráfico de droga que a Polícia Judiciária suspeita estar ligado a rede organizada e com "ramificações internacionais", foi esta segunda-feira divulgado.Em comunicado, aquela força policial revela que as detenções aconteceram "na área do Grande Porto", na sexta-feira, quando os suspeitos estavam a tentar "apurar o estado de uma encomenda de estupefaciente que haviam remetido para um país europeu".A Polícia Judiciária (PJ) afirma que a investigação que levou às detenções começou "há cerca de dois meses" e resultou ainda na "apreensão de 16,2 quilos de liamba, cerca de cinco mil euros e um automóvel".A investigação vai continuar "para identificação de toda a organização e suas ramificações internacionais", acrescenta.De acordo com a PJ, os detidos foram já presentes à "competente autoridade judiciária, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".Ambos os detidos são "oriundos de país asiático", sendo um deles, de 38 anos, cozinheiro, e o outro, de 27 anos, técnico de comunicações, descreve a PJ.