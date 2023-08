Dois homens detidos por tentarem furtar lanchas de alta velocidade da GNR em Vila Real de Santo António

Dois homens, de 23 e 24 anos, foram detidos pela Unidade de Controlo Costeiro por tentativa de furto de embarcações de alta velocidade no cais de atração de Vila Real de Santo António. Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), os dois jovens foram apanhados em flagrante durante a madrugada desta segunda-feira.

"Os dois suspeitos, encapuzados, foram detetados pelas 04H00 por militares da Equipa Marítima do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António, quando entraram no cais de atracação, contornando a vedação e dirigindo-se no imediato a duas embarcações, utilizadas para patrulhamento e interceção", informa a entidade.





Equipados com ferramentas, os homens começaram a atuar nos motores e canhões de ignição, com o intuito de furtar os meios marítimos ao serviço da GNR.Apesar das tentativas de fuga, a rápida intervenção dos militares da Guarda permitiu a detenção dos suspeitos.Ainda de acordo com a GNR, existem fortes suspeitas da relação dos indivíduos com outras situações análogas, relacionadas com o furto de embarcações de cais pertencentes a forças de segurança.

"Desde o início de 2023, a GNR detetou três tentativas de furto de embarcações, tendo sido concretizadas três detenções. Estas tentativas de furto estão em grande parte relacionadas com a intervenção da UCC no combate às redes de criminalidade internacional de estupefacientes por via marítima", pode ler-se no comunicado.



Os jovens permanecem detidos e vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.