Dois homens detidos por violência doméstica contra as ex-companheiras na Amadora

Dois homens, de 31 e 27 anos, foram detidos pela PSP da Amadora por violência doméstica contra as ex-companheiras. Com antecedentes criminais, eram “agressivos” e “controladores”.



O mais velho ficou em prisão preventiva e o segundo com pulseira eletrónica e proibido de contactar a vítima. “Humilhação, ciúmes descontrolados e até ameaças de morte” eram atos comuns aos detidos. As mulheres viviam em “receio constante”.