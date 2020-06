Dois homens, de 56 e 50 anos, foram detidos pela GNR do Porto por violência doméstica. O primeiro, de Valongo, é alcoólico e injuriava e ameaçava a companheira, de 50 anos, com quem estava junto há 3 anos.O segundo, de Vila Nova de Gaia, também num quadro de excesso de álcool, atacava a mulher, de 49 anos.Ficam ambos proibidos de contactar as vítimas e obrigados a afastar-se delas, das residências e locais de trabalho.