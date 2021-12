Dois homens e uma mulher feridos em colisão entre três carros em Gaia

Dois homens e uma mulher, todos com cerca de 30 anos sofreram ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre três carros, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 07h45 desta sexta-feira, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário na estrada nacional 1, na Feiteira, em Grijó.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o hospital de Gaia. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António, no Porto, e a GNR dos Carvalhos estiveram no local. O trânsito ficou condicionado, nos dois sentidos, durante cerca de 30 minutos.