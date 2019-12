Dois homens e uma mulher julgados por roubo de dez bolas de matraquilhos

O furto de dez bolas de matraquilhos num bar, onde decorria uma festa de casamento, vai levar hoje ao Tribunal das Caldas da Rainha dois homens e uma mulher, acusados de furto qualificado, por terem provocado um prejuízo calculado em 1900 euros.O caso ocorreu em julho de 2017, por volta das 04h30, no Campbell’s bar, no Nadadouro, estabelecimento fechado desde janeiro de 2018.Segundo a acusação, os arguidos estiveram a consumir bebidas alcoólicas e entornaram "diversas cervejas sobre o balcão", tendo um deles "urinado contra o lado de fora do balcão", o que levou os proprietários do bar a pedir-lhes para saírem.E foi já no exterior que um deles pegou num ferro e forçou "as gavetas da mesa de matraquilhos e do dinheiro", tendo furtado as dez bolas "que repartiram entre si, dissimulando-as no vestuário que trajavam".