Dois homens encapuzados e armados com uma caçadeira e uma pistola assaltaram uma carrinha de transporte de valores, esta quarta-feira às 19h00, quando os funcionários se preparavam para carregar o multibanco do posto de combustível da BP em Calendário, Vila Nova de Famalicão.Roubaram cerca de 75 mil euros e escaparam num automóvel BMW de cor escura.A PSP e a PJ estiveram no local e estão a investigar.Não houve feridos a registar.