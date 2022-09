Dois homens esfaqueados durante rixa entre dois grupos em Braga

Quatro homens ficaram feridos, um deles com gravidade, na sequência de uma rixa entre dois grupos em Braga. A vítima grave é um homem com 30 anos, atingido com uma arma branca, que deu entrada diretamente para o bloco operatório no hospital de Braga.A rixa ocorreu na travessa dos Congregados, entre o bairro das Enguardas e o Bragaparque. Dois grupos ter-se-ão envolvido numa discussão, tendo um dos grupos saído do local para regressar minutos depois já armados com o que se presume serem facas ou navalhas, que usaram para atacar o outro grupo de cidadãos brasileiros.Há registo de ferimentos de arma branca em pelo menos dois homens.A PSP esteve no local, mas a investigação foi entregue à polícia judiciária de Braga que está a tentar identificar os agressores.