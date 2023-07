Dois homens feridos após facadas e agressão com espingarda em Cruz Quebrada

Um confronto provocou ferimentos a dois homens, de 30 e 50 anos, um dos quais grave, na tarde desta sexta-feira, na Rua Sacadura Cabral, Cruz Quebrada, em Oeiras.Os envolvidos agrediram-se mutuamente com uma arma branca e com uma arma de fogo, que não chegou a disparar.O alerta foi dado às 17h36.No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Dafundo, acompanhados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São Francisco Xavier.As vítimas foram levados, pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.A PSP tomou conta da ocorrência.