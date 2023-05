Dois homens feridos após serem atingidos por árvores na EN209 em Gondomar

Dois homens ficaram feridos esta manhã de sexta-feira depois de terem sido atingidos por duas árvores de grande porte na Estrada Nacional 209 em Gondomar.Um dos homens era ciclista e estava a descer a estrada no sentido Gondomar-Porto. O outro homem seguia num carro no sentido oposto, Porto-Gondomar.No local estiveram os elementos da Câmara Municipal do Porto e da Câmara Municipal de Gondomar para fazer os trabalhos de remoção das árvores. Os Bombeiros Sapadores do Porto e os Bombeiros Voluntários de Valbom também estiveram no local.O homem que seguia no carro teve de ser transportado para o Hospital de Santo António no Porto e o ciclista foi assistido no local.As árvores também atingiram os cabos de eletricidade. O alerta foi dado às 9h24.A estrada esteve cortada ao trânsito, mas já foi reaberta.