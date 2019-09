Dois homens feridos com gravidade após queda de parede em Tábua

Dois trabalhadores, com cerca de 60 anos, ficaram feridos com gravidade esta quarta-feira depois de uma parede de uma casa que estava a ser requalificada em Vila Nova de Oliveirinha, em Tábua, ter tombado.Os dois homens estavam numa fase de reconstrução da habitação quando a parede tombou parcialmente em cima deles.Os Bombeiros locais foram acionados para o local. Quando chegaram encontraram os trabalhadores com ferimentos graves nas pernas e nas costas.As vítimas foram assistidas no local da ocorrência e, de seguida, foram transportados para o Hospital de Coimbra.