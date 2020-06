Dois homens feridos durante rixa na rua em Portimão

Dois homens na casa dos 40 anos ficaram feridos numa rixa na avenida Tomás Cabreira, na Praia da Rocha, domingo à noite. As duas vítimas foram transportadas para o hospital de Portimão, onde uma delas continuava esta segunda-feira internada.





A PSP de Portimão foi chamada ao local, tendo identificado, ao todo, sete intervenientes nos desacatos, que envolveram alguns funcionários de um restaurante existente no local e um grupo que estava na via pública, apurou ojunto de fonte do Comando de Polícia de Faro.