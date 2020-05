Dois homens feridos em acidente de trabalho em Arouca. Vítimas ficaram soterradas

Dois trabalhadores ficaram feridos, um deles com gravidade, esta manhã, num acidente de trabalho numa obra pública em Arouca.Os dois homens, dos 50 aos 60 anos, ficaram soterrados numa vala numa rua no lugar da Boavista. As vitimas foram levadas, pelos bombeiros de Arouca, para o hospital da Feira.O alerta foi dado às 08h03 para um acidente de trabalho. A GNR esteve no local.