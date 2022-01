Dois homens, de 47 e 75 anos, ficaram feridos, esta manhã de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para uma colisão rodoviária, na rua de Santiago, em Silvalde.A PSP de Espinho investiga as causas do acidente.