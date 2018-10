Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens furtam portas e janelas

Suspeitos, de 33 e 47 anos, foram detidos em Ferreira do Alentejo.

Por P.G. | 09:32

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de dois homens, em Ferreira do Alentejo, por furtos num edifício.



Os suspeitos, de 33 e 47 anos, foram apanhados na posse de 13 portas em alumínio, sete janelas, três torneiras, um esquentador, uma picareta e uma marreta.



Foram detidos quando a carrinha usada no furto - que também foi apreendida - ficou atolada no local onde tentavam esconder a mercadoria furtada.



Acabaram detetados pelos militares da Guarda.