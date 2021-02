Dois homens identificados pela GNR por captura de aves protegidas em Vila do Conde

A GNR identificou dois homens, de 59 e 69 anos, por captura e detenção ilegal de aves, em Vila do Conde. Numa primeiro situação, o suspeito, de 69 anos, foi identificado numa ação de patrulhamento a 23 de fevereiro.



Os militares detetaram num terreno uma rede com esticadores, cujo objetivo era a captura de espécies protegidas, para posterior comercialização das aves.





Foram apreendidos: seis dom-fafe, 22 lugres, três pintassilgos, um bico-de-lacre e 22 tubos e 20 grampos, duas gaiolas, dois esticadores de rede e uma rede de dez metros.No dia seguinte, na sequência de uma denúncia anónima – que dava conta de que um homem tinha aves protegidas e as comercializava - foram realizadas várias diligências que culminaram com a identificação de um suspeito, de 59 anos.Neste caso, foi apreendida ma gaiola e resgatados, três dom-fafe, quatro lugres, nove pintassilgos, dois verdilhões, entre outros.

Segundo a GNR, as aves foram entregues no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia para monitorização do seu estado de saúde e posterior libertação no seu habitat natural.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.