Dois homens que seguiam num carro que atropelou um ciclista no Montijo vão ser julgados por omissão de auxílio.De acordo com o Ministério Público, o caso ocorreu a 20 de abril de 2021, e a dupla fugiu do local, acabando por embater num poste e capotar durante a fuga.O condutor acusou uma taxa de 1,5 g/l no teste de álcool e não tinha carta de condução. A vítima esteve um mês hospitalizada.