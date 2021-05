Dois homens matam pai a tiro e deixam filho ferido após assalto a casa de férias nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens pela morte de um outro indivíduo, de 53 anos, e pela tentativa de matar o filho da vítima, de 18, com disparos de uma espingarda caçadeira, na freguesia de Lomba da Maia, do concelho de Ribeira Grande da Ilha de São Miguel.A vítima mortal foi encontrada na via pública já sem vida, mas o filho foi transportado para um hospital.As vítimas foram atingidas durante a madrugada de quinta-feira, na sequência de um furto, cometido poucas horas antes, numa residência de férias das vítimas, cuja autoria atribuíram aos detidos.

Os arguidos, com 42 e 19 anos de idade, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.