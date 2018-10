Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens morrem em choque frontal no IC8

Uma ultrapassagem mal calculada também estará na origem do desastre desta segunda-feira.

Por Isabel Jordão | 01:30

Tiveram morte imediata os condutores dos dois carros que colidiram frontalmente, pelas 11h15 desta segunda-feira, no IC8, em S. João da Ribeira, próximo de Pombal. O acidente ocorreu ao quilómetro 34, exatamente no mesmo local onde há quatro semanas duas carrinhas também colidiram frontalmente, causando a morte dos seis ocupantes.



As causas do acidente não são ainda conhecidas, estando a ser investigadas pela GNR. Uma das hipóteses é que uma das viaturas estaria a iniciar uma ultrapassagem, dada a posição em que os dois carros se imobilizaram e os danos que sofreram.



A manobra terá sido mal calculada pelo condutor. Num dos carros seguia Sandro Santos, de 45 anos, de Leiria, enquanto o outro carro era conduzido por William Reed, canadiano com residência na Figueira da Foz, que faria hoje 53 anos.



O choque foi tão violento que as duas viaturas, um Peugeot 208 cinzento e um Volvo V40, ficaram distantes uma da outra 30 metros, havendo destroços espalhados em toda a estrada. Os dois condutores, que seguiam sozinhos, ficaram encarcerados e à chegada do socorro já não tinham sinais vitais.



Ultrapassagem mal calculada causou seis mortos no mesmo local há quatro semanas

Uma ultrapassagem mal calculada terá sido a causa da colisão frontal de duas carrinhas que provocou a morte de seis operários da construção civil, no IC8, em Pombal, fez ontem quatro semanas.



Segundo apurou ontem o CM junto de fonte policial, a carrinha em que seguiam quatro ocupantes, em direção à Figueira da Foz, estava a iniciar a ultrapassagem de um camião carregado de madeira, quando surgiu, em sentido contrário, a carrinha com as outras duas vítimas.



O motorista ainda viu as luzes da carrinha que se aproximava e ouviu um estrondo atrás de si. O camião não foi atingido, o motorista parou mais à frente e ligou para o 112. Mais tarde foi à GNR contar o que vira.



Homem ferido grave em despiste no IP3

Um homem de 45 anos, condutor de um carro que se despistou ontem no sentido Coimbra-Viseu do IP3, ficou ferido em estado grave. A viatura embateu no separador central e só parou no sentido contrário, junto à saída de Tondela.



O alerta foi dado pelas 15h00. As causas do despiste estão a ser investigadas pela GNR. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Tondela. A vítima foi transportada ao hospital de Viseu.



PORMENORES

12 mortos em 10 meses

Este ano já morreram 12 pessoas em acidentes no troço do IC8 que atravessa o concelho de Pombal. Três delas no troço que segue para Ansião.



Reforço da segurança

A Câmara de Pombal reclamou ontem a marcação de um traço contínuo duplo entre os km 33,7 e 35,8, para evitar ultrapassagens. E, a médio prazo, a colocação de separadores.