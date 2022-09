Dois homens morrem em despiste seguido de capotamento em Lamego

Dois homens, com cerca de 70 e 30 anos, morreram esta sexta-feira na sequência do despiste de um veículo ligeiro de mercadorias ocorrido em Lamego, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de "um despiste seguido de capotamento", que aconteceu pouco antes das 18h00, numa estrada municipal da localidade de Alvelos, na freguesia de Várzea de Abrunhais.

No local, estiveram 19 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Lamego, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.