Dois homens morrem em incêndio em navio mercante ao largo do Cabo Espichel

Dois homens morreram na madrugada desta terça-feira na sequência de um incêndio na casa das máquinas de um navio mercante que navegava a 30 milhas do cabo Espichel.

As vítimas ainda foram retiradas com vida por um helicóptero da Força Aérea, numa operação coordenada pela Marinha, mas acabaram por morrer quando eram assistidas por uma equipa do INEM.

Tratam-se de dois estrangeiros, tripulantes do navio mercante, e os cadáveres foram removidos com o apoio da PSP para o Instituto Nacional de Medicina Legal.



O alerta foi dado pelas 22h45, através do próprio navio via rádio, a informar da existência de um incêndio na casa das máquinas.





O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa deslocou, de imediato, para o local o navio da Marinha Portuguesa NRP António Enes e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, EH-101, com uma equipa médica do INEM a bordo.

O incêndio, confinado ao espaço da casa das máquinas, foi entretanto extinto com rescurso aos meios e elementos do próprio navio.



As duas vítimas ficaram inconscientes, com suspeitas de inalação de fumos, e foram resgatadas em estado crítico pela aeronave da Força Aérea.



O navio ficou sem propulsão, tendo sido contactado o armador. A corveta António Enes vai permanecer no local, acompanhando o navio sinistrado e mantendo a segurança na área.