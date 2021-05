Dois homens, de 47 e 59 anos, foram detidos pela GNR por violência doméstica, em Gondomar e Vila Nova de Gaia.O primeiro agredia e ameaçava de morte a mulher, de 47 anos, com quem era casado há duas décadas.Em Gaia, um homem, de 59 anos, foi detido por agredir a mulher com quem é casado há mais de 25. A violência aumentou desde que o homem – que era emigrante – permanece em Portugal. Ficaram proibidos de contactar as vítimas, vigiados por pulseira.