Dois homens roubam 1608 euros em apostas do Placard

Dois homens assaltaram esta segunda-feira uma papelaria na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, para levar boletins das apostas desportivas Placard.Após preencherem três boletins, com apostas no valor de 1608 euros, os homens pediram à proprietária para registar os palpites.Ao pedir o dinheiro, a mulher começou a desconfiar das apostas de elevado valor e após ameaçar cancelar os boletins, um dos homens arrancou-os, já registados, das mãos da proprietária.A mulher fez queixa à Santa Casa da Misericórdia, que gere aquele jogo e garante não anular a aposta apesar de não ter sido paga.