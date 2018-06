Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois homens tentam burla com vespa do castanheiro em Vinhais

Dupla tentou vender parasitoide que não está no mercado.

Por Tânia Rei | 10:08

"Apareceram aqui dois indivíduos a perguntar se sabia de alguém interessado em comprar o parasitoide para a vespa da galha do castanheiro", diz António Barreira, da aldeia de Gestosa, em Vinhais, mas António não caiu na cantiga: "Perguntei-lhe se eram da entidade encarregue para fazer as largadas. Eles disseram que sim, que vendiam e faziam as largadas no campo a um preço simbólico".



Naquele concelho houve 52 largadas do inseto, mas sem custos para os produtores, porque o parasitoide não está à venda no mercado. A GNR está a investigar.



Os dois burlões tentaram a sorte na freguesia vizinha, em Edral: "Disseram que eram de uma empresa nova. Perguntei-lhe se tinham certificado e aí disseram que iam dar mais uma volta, e não regressaram", relata João Vila, também presidente da junta, que foi abordado na localidade.



Os homens nunca chegaram a revelar o preço do serviço, que seria "a combinar", mediante o grau e a extensão dos soutos, e recusaram-se a deixar contatos.



"Há sempre quem se queira aproveitar do mal. A população está avisada. Dentro das embalagens poderiam estar mosquitos ou outra coisa qualquer, mas o parasitoide não era de certeza. Se alguém for abordado deve contactar o município, e, mais importante, ainda alertar a GNR", sublinha Luís Fernandes, presidente da câmara de Vinhais.



A Terra Fria Transmontana produz 70 por cento da castanha a nível nacional. Só de Vinhais saem entre 13 e 15 mil toneladas.