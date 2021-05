Dois homens, com 25 e 50 anos, foram detidos por posse e divulgação de pornografia de menores, no distrito de Beja. De acordo com a Polícia Judiciária, pelo menos um dos suspeitos utilizava perfis falsos nas redes sociais, “com indicação de que era menor de idade”, para estabelecer conversas em que partilhava imagens e vídeos de teor sexual com menores.









Foram ainda apreendidos centenas de ficheiros “com atos sexuais explícitos entre menores e adultos”. Os suspeitos utilizavam um sistema para navegação anónima na internet. A investigação da PJ continua com o intuito de apurar mais factos.