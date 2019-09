Dois incêndios na Guarda mobilizam nove meios aéreos

Dois incêndios, um no concelho do Sabugal e outro em Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, estão esta segunda-feira a mobilizar mais de 160 operacionais, mais de 40 carros e novei meios aéreos.O primeiro incêndio, no Sabugal, já se encontra em resolução, segundo descreve a página da Proteção Civil. Este é o que mobiliza mais meios e o alerta foi dado nàs 15h16.O segundo, em Figueira de Castelo Rodrigo, mobiliza cerca de 50 operacionais e três meios aéreos. O alerta foi dado às 16h36 e às 18h01 ainda se encontrava ativo.Ambos os fogos lavram numa zona de mato.