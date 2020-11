Dois irmãos, de 26 e 23 anos, foram detidos por tentarem matar uma pessoa a tiro em Corroios. A Polícia Judiciária deteve os dois homens que, na madrugada do passado dia 9, terão entrado em conflito com a vítima no interior de um espaço de diversão noturna.



Segundo o comunicado da PJ, os suspeitos perseguiram a vítima e alvejaram-na com pelo menos três tiros, que a atingiram nas pernas e abdómen.





Os dois irmãos colocaram-se em fuga depois do crime.