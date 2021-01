Dois jovens acusados por sequestrarem homem em negócio de droga em Braga

O Ministério Público de Braga anunciou esta quarta-feira ter acusado dois jovens, de 20 e 21 anos, por roubarem e sequestrarem um homem que lhes queria comprar droga. A vítima foi mantida no apartamento durante mais de 12 horas, tendo ao fim desse período conseguido saltar de uma varanda e fugir dos dois sequestradores.



O caso remonta a 10 janeiro do ano passado no Bairro de Santa Tecla, na cidade de Braga. Os suspeitos apontaram uma caçadeira à vítima e exigiram a entrega de 700 euros que aquela tinha trazia consigo. Também se apoderaram do cartão multibanco do homem, tendo conseguido retirar da conta um total de 117 euros.



Ver comentários