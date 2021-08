Os corpos ficaram ambos irreconhecíveis, dentro do carro totalmente desfeito e enfaixado na frente do camião onde embateu, esta sexta-feira, ao início da tarde, em Souto S. Salvador, Guimarães.Fernando Silva, 24 anos, e Rafael Teixeira, de 23, tiveram morte imediata quando seguiam juntos para o trabalho, a cerca de um quilómetros do local do acidente. O motorista do pesado não teve tempo de reagir. Ficou em estado de choque.