Dois jovens de 22 anos detidos por cultivo de canábis em Estremoz

A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido, em flagrante delito, dois homens, ambos com 22 anos, por cultivo de canábis no concelho de Estremoz, distrito de Évora.Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR refere que a plantação de canábis foi detetada durante uma ação de vigilância em zona florestal nos arredores da cidade alentejana.Os militares da guarda apreenderam quatro plantas de canábis, uma estrutura em rede e vasos recipientes, além de diverso material de apoio ao cultivo.Um dos detidos, por ser estrangeiro, foi presente a primeiro interrogatório judicial, por determinação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, devido ao facto de permanecer ilegal em território nacional. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Estremoz.