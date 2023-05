Dois jovens de 25 anos feridos em aparatoso acidente na Póvoa de Lanhoso

Dois homens com 25 anos sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma despiste aparatoso, seguido de capotamento, em Fontarcada, na Póvoa de Lanhoso. O acidente aconteceu às 13h45, em circunstâncias que estão ainda a ser investigadas.

Devido ao acidente e enquanto decorriam as manobras de socorro, a Estrada Nacional 205 esteve condicionada à circulação automóvel.

As vítimas foram socorridas no local pelos bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso que mobilizaram para o local 11 elementos, apoiados por quatro veículos.

As duas vítimas, ambas residentes no concelho de Amares, foram transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros. A GNR da Póvoa de Lanhoso registou a ocorrência.