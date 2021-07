Dois jovens de Braga presos por violação em Espanha

Alberto, Diogo, João e Renato garantem que as relações sexuais com as duas jovens espanholas que os acusam de violação em grupo foram consensuais. E dizem que os vídeos feitos no quarto da pensão em Gijón na madrugada de sábado o comprovam. Mas a versão das duas mulheres teve mais força e dois dos quatro homens – todos entre os 20 e os 30 anos e naturais de Braga – ficaram esta segunda-feira em prisão preventiva por violação. “Já foram condenados pelos políticos, que os julgaram na praça pública ainda antes de serem presentes a tribunal, apenas com base num ‘filme’ que as duas mulheres fizeram e que não corresponde à verdade”, acusa o advogado Germán Inclán.O caso está a agitar a opinião pública em Espanha, com dirigentes políticos e titulares de cargos públicos a “atirar gasolina para a fogueira”. O resultado foi uma manifestação esta segunda-feira à tarde em Gijón.