Dois jovens detidos em flagrante delito por tráfico de droga em Sines

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante delito dois jovens, de 18 anos, por tráfico de droga, em Sines, no distrito de Setúbal, divulgou esta quinta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que a detenção foi efetuada no dia anterior após uma abordagem dos militares da Guarda, na via pública, aos dois jovens que se encontravam numa zona conotada com o consumo e tráfico de droga.

As diligências policiais permitiram apurar que os jovens tinham droga na sua posse, "devidamente dividida e embalada em pequenas doses destinadas à venda". Segundo a GNR, foram apreendidas 1.922 doses de heroína, 124 doses de cocaína, 660 euros em numerário, um telemóvel e um relógio.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santiago do Cacém para aplicação de eventuais medidas de coação.